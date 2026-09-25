Curling: sei squadre in corsa per rappresentare Italia a Europei 2026

Con i primi tornei internazionali già andati in archivio e l'autunno ormai iniziato, la stagione internazionale del curling entra nel vivo e per l'Italia si caratterizza con una novità importante nelle modalità di selezione delle Squadre Nazionali. In vista degli Europei 2026 - in programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 27 ottobre al 1° novembre - la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha infatti previsto lo svolgimento di due Challenge, uno maschile e uno femminile, grazie ai quali verranno individuate le formazioni che rappresenteranno l'Italia nella prossima rassegna continentale. La scelta nasce dall'attuale struttura dell'attività di alto livello, profondamente cambiata rispetto al precedente quadriennio. Gli atleti di interesse nazionale senior sono infatti oggi distribuiti in sei diverse formazioni, tre maschili e tre femminili, rendendo necessario un adeguamento dei criteri di selezione della Squadra Nazionale.