Curling, Mondiali donne: una vittoria e una sconfitta per l'Italia

Nella città di Uijeongbu, edificata nei dintorni di Seul (Corea), si è completata la quinta giornata di partite dei Mondiali femminili 2025 di curling. L'Italia - presente con la squadra formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) - aveva un bilancio di 2 vittorie e 5 sconfitte. Nella mattinata europea, le azzurre hanno conseguito il terzo successo, superando la Turchia in un incontro perennemente in equilibrio. Alfine, la rappresentativa tricolore ha gestito meglio il vantaggio dell'ultimo tiro nella seconda parte di partita, imponendosi per 8-6. Dopodiché, l'Italia è tornata sul ghiaccio contro la Svezia. Purtroppo, è arrivata una nuova battuta d'arresto. Le scandinave hanno avuto un impatto migliore sul match, tanto che le azzurre si sono ritrovate sotto 0-4 dopo il quarto end. Nonostante un tentativo di rimonta, la compagine tricolore si è dovuta inchinare 6-7. Nella giornata di giovedì, programmato un singolo impegno per le azzurre. Alle 6 sfida alla Norvegia.