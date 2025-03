Curling: Mondiali donne, Italia manca accesso al playoff

A Uijeongbu, città sudcoreana situata nei sobborghi settentrionali di Seul, è in corso di svolgimento l'edizione 2025 dei Mondiali femminili di curling. Alla manifestazione ha preso parte anche l'Italia - rappresentata dalla squadra composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) - seguite dal direttore tecnico Marco Mariani e dall'allenatore Soren Gran. Il cammino delle azzurre - quarte classificate nell'edizione 2024 - si è concluso anticipatamente, poiché la rappresentativa tricolore non è riuscita a guadagnare accesso ai play-off. Sono state quattro le vittorie conseguite (8-7 sugli Stati Uniti, 8-2 sulla Lituania, 8-6 sulla Turchia e 9-2 sulla Norvegia), a fronte però di otto sconfitte (6-7 dalla Danimarca, 5-10 dal Giappone, 5-7 dalla Scozia, 7-8 dalla Cina, 5-8 dalla Svizzera, 6-7 dalla Svezia, 2-6 dalla Corea e 2-9 dal Canada). Il bilancio non ha permesso di avanzare alla fase a eliminazione diretta, portando a una precoce eliminazione. Adesso le luci della ribalta si sposteranno a Moose Jaw, città edificata nel Saskatchewan (Canada centro-occidentale), dove nella notte europea fra sabato 29 e domenica 30 marzo comincerà l'edizione 2025 dei Mondiali maschili.