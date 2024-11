CURLING, EUROPEI: ITALIA FEMMINILE IN SEMIFINALE

La nazionale italiana femminile di curling si è qualificata per le semifinali dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia). La squadra formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) - seguite in loco dal tecnico Sören Gran - ha raggiunto l'obiettivo con due partite d'anticipo rispetto alla fine del round robin. Le azzurre hanno vinto sei dei sette match disputati sinora (11-4 sulla Lituania, 11-7 sulla Turchia, 9-6 sull'Ungheria, 7-6 sulla Norvegia, 6-5 all'extra end sulla Danimarca e 12-6 sull'Estonia). Nel mezzo l'unica sconfitta è arrivata contro la Svizzera, campionessa in carica, con il punteggio di 6-7. Anche le elvetiche e la Svezia (avversaria della compagine tricolore nell'atto conclusivo del girone) hanno già la sicurezza di prendere parte alla fase a eliminazione diretta. È invece bagarre per l'ultimo posto a disposizione tra Scozia, Danimarca, Norvegia e Turchia. Il round robin giungerà a compimento giovedì mattina. Il programma della fase a eliminazione diretta femminile prevede le semifinali alle ore 18:00 di giovedì 21, la sfida per il bronzo alle 13:00 di venerdì 22 e la finale per il titolo alle ore 9:00 di sabato 23.