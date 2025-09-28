Curling, AMJ Masters: Italia si ferma ai quarti di finale

A London, città canadese situata nell'Ontario, si è disputato da mercoledì 24 a domenica 28 settembre l'AMJ Masters, il primo dei cinque tornei che compongono il Grand Slam of Curling, ossia il massimo circuito della disciplina. La serie di appuntamenti, ai quali sono ammessi solo le migliori squadre del ranking mondiale, ha visto impegnati anche i team italiani. In campo maschile, Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) hanno superato imbattuti la prima fase, conseguendo quattro vittorie in altrettante partite (6-2 sui canadesi del Team Gushue, 8-6 sugli svizzeri del Team Schwaller, 8-3 sui cinesi del Team Xu e 6-5 sugli americani del Team Dropkin). Guadagnato accesso alla fase a eliminazione diretta, gli azzurri si sono confrontati con i canadesi Team Jacobs nei quarti di finale, uscendo sconfitti all'ultimo tiro di un match estremamente equilibrato, terminato con il punteggio di 3-4 in favore dei nordamericani. Nel settore femminile, la squadra formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) ha invece concluso la sua avventura nel round robin. La compagine tricolore ha conseguito una vittoria (7-2 sulle elvetiche del Team Schwaller) e incassato tre sconfitte (2-5 dalle svedesi del Team Hasselborg, 5-7 dalle canadesi del Team Einarson e 1-7 dalle sudcoreane del Team Kim). Il secondo Grand Slam of Curling della stagione sarà il CO-OP Tour Challenge, che avrà luogo dal 14 al 19 ottobre a Nisku (Alberta).