Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atp Pechino, Musetti strapazza Mannarino e si prende un posto in quarti di finale

28 Set 2025 - 10:18
© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo Musetti rispetta il pronostico e si prende un posto in quarti di finale al China Open. Il numero 9 del mondo batte con un doppio 6-3 il francese Adrian Mannarino, n°60 del ranking e prosegue la sua corsa verso quel titolo che ormai manca dal 2022. Affronterà ai quarti per la prima volta lo statunitense Learner Tien che ha battuto un Favio Cobolli apparso scarico dopo la Laver Cup. L'azzurro chiude il suo percorso al torneo Atp 500 di Pechino al 2° turno, eliminato dallo statunitense numero 52 del mondo. Il romano, 25 del ranking e a caccia di punti preziosi per rientrare in Top-20, è stato sconfitto 6-3, 6-2 in un'ora e un quarto di gioco.

"Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo". Così Lorenzo Musetti dopo aver battuto Adrian Mannarino: "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. Averlo già affrontato due volte mi ha dato una visione maggiore di quello che avrei dovuto fare in campo, di quello che gli dà fastidio, ed è quello che ho fatto oggi" ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:13
Tennis, Musetti: "Ho servito bene, contento di essere ai quarti"
11:02
Mondiali volley: la Polonia è medaglia di bronzo
10:18
Atp Pechino, Musetti strapazza Mannarino e si prende un posto in quarti di finale
10:05
Ducati, Tardozzi ammette: "Bagnaia faceva le cose giuste"
09:17
Curling, AMJ Masters: Italia si ferma ai quarti di finale