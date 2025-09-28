Atp Pechino, Musetti strapazza Mannarino e si prende un posto in quarti di finale

© Getty Images
Lorenzo Musetti rispetta il pronostico e si prende un posto in quarti di finale al China Open. Il numero 9 del mondo batte con un doppio 6-3 il francese Adrian Mannarino, n°60 del ranking e prosegue la sua corsa verso quel titolo che ormai manca dal 2022. Affronterà ai quarti per la prima volta lo statunitense Learner Tien che ha battuto un Favio Cobolli apparso scarico dopo la Laver Cup. L'azzurro chiude il suo percorso al torneo Atp 500 di Pechino al 2° turno, eliminato dallo statunitense numero 52 del mondo. Il romano, 25 del ranking e a caccia di punti preziosi per rientrare in Top-20, è stato sconfitto 6-3, 6-2 in un'ora e un quarto di gioco.
"Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo". Così Lorenzo Musetti dopo aver battuto Adrian Mannarino: "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con una mano e tante qualità. Averlo già affrontato due volte mi ha dato una visione maggiore di quello che avrei dovuto fare in campo, di quello che gli dà fastidio, ed è quello che ho fatto oggi" ha aggiunto.
