CRICKET, QUALIFICAZIONI MONDIALI: ITALIA CHIUDE CON VITTORIA A SINGAPORE

L'Italia conclude il primo turno della ICC Challenge League con una convincente vittoria per 8 wickets contro Singapore, terminando il Girone B al secondo posto dietro i padroni di casa dell'Uganda. Il risultato finale recita 120/2 (15.4 overs) a 118 (27.2 overs) in favore dell'Italia, con gli azzurri che mettono un'ipoteca sul match grazie a un solido inning di lancio concluso con l'eliminazione di tutti i battitori asiatici dopo soli 27.1 overs. Prestazione straordinaria di Rakibul Hasan, nominato miglior giocatore della partita, autore di 5 wickets, supportato dall'ottima prova di Kalugamage con 3. Nell'inning di battuta, bene ancora una volta Emilio Nico Gay con 66 runs e ben 11 colpi da 4 runs. Un fuoricampo di Anthony Mosca mette il sigillo definitivo sul match, prima dell'arrivo della pioggia. Il primo round della ICC Challenge League si conclude qua. Le nazionali impegnate in questa tappa del processo di qualificazione alla Coppa del Mondo di cricket 2027 torneranno in campo a Hong Kong il prossimo febbraio per il secondo dei tre turni previsti. La classifica del Gruppo B vede al momento l'Uganda in testa con 9 punti, seguita da Italia e Hong Kong con 7 (ma con gli azzurri davanti in virtù del miglior miglior Net Run Rate), Bahrein al quarto posto a quota 5, chiudono Tanzania e Singapore con 1 punto.