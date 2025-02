Cricket: Qualificazioni Mondiali, Italia batte la Tanzania

L'Italia del cricket parte col piede giusto: netta vittoria all'esordio nel secondo turno delle qualificazioni alla World Cup 2027. Inizia nel migliore dei modi il cammino dell'Italia nel Gruppo B della ICC Challenge League, in corso a Hong Kong, secondo turno del lungo percorso di qualificazione alla World Cup 2027. Gli Azzurri hanno imposto la loro superiorità fin dalle prime battute, conquistando una facile e rassicurante vittoria contro la Tanzania per 8 wickets, con il punteggio finale di 95/2 a 94. Impeccabile la prestazione al lancio della squadra italiana che ha eliminato tutti i battitori della Tanzania in appena 25.5 overs, limitandoli a un modesto totale di 94 punti. Una solida prova difensiva che ha spianato la strada verso il successo della nostra nazionale, che ha chiuso il match dopo soli 13.5 overs in battuta, fissando il punteggio finale sul 95/2. Grant Stewart, con 3 wickets all'attivo, è stato premiato come miglior giocatore dell'incontro. Grazie a questo successo, l'Italia è al secondo posto in classifica con 9 punti dietro l'Uganda in testa con 11 punti. Il prossimo impegno per la nazionale italiana è fissato per domenica 9 febbraio, quando affronterà Singapore in un match cruciale per consolidare la leadership nel girone.