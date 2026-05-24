Corsa su strada, Milani e Sustic trionfano a Faenza nella 100 km del Passatore

24 Mag 2026 - 13:40
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Alessio Milani ha vinto la 51/a edizione della 100 km del Passatore, che collega Firenze a Faenza, in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi, bissando il successo del 2025 con un tempo migliore. Il friulano dell'Atletica Monfalcone si aggiudica anche il titolo italiano della 100 km su strada. Secondo il faentino Enrico Bartolotti a circa 8 minuti, terzo il francese Julien Nison, già secondo lo scorso anno. Tra le donne la croata Nikolina Sustic, 7/a assoluta in 7 ore, 28 minuti e 20 secondi, batte il proprio record della Firenze-Faenza che resisteva dal 2019. Sustic era tornata al Passatore dopo sette anni. Seconda Daniela Valgimigli, 14/a assoluta, terza Sarah Giomi dell'Atletica Castello. Dei 3.348 partiti ne sono arrivati 2.894, di cui 537 donne. Novecento i volontari impegnati lungo il percorso. Per la prima volta la gara è stata trasmessa in diretta anche dal Passo della Colla di Casaglia, storicamente privo di copertura internet.

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