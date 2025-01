Coppa del Mondo snowboard: Bormolini guida 11 azzurri in allenamento a Livigno

Saranno 12 gli azzurri della squadra A di parallelo impegnati tra venerdì 31 gennaio e mercoledì 5 febbraio a Livigno in una serie di allenamenti in vista del proseguo di una stagione sin qui ricca di soddisfazioni. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto la convocazione per il raduno di Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Jasmin Coratti, Elisa Fava, Elisa Caffont e Lucia Dalmasso. Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è previsto nella canadese Val St. Come tra il 15 ed il 16 febbraio con due giganti paralleli.