Coppa del Mondo sci, Adelboden inverte slalom e gigante causa meteo

La tappa svizzera della Coppa del mondo di sci alpino ad Adelboden invertirà il suo programma del fine settimana, ora con lo slalom di sabato e il gigante di domenica, a causa del maltempo. Si tratta di "massimizzare le possibilità di organizzare due gare di successo", ha spiegato un portavoce della Federazione internazionale di sci (Fis) su Telegram. Le previsioni di neve per sabato danno meno fastidio agli slalomisti che ai gigantisti. Domenica il tempo dovrebbe diventare asciutto, con temperature decisamente più rigide, che garantiranno una buona tenuta del percorso in tutti i passaggi. Gli orari previsti rimangono invariati per entrambe le giornate, con il primo turno previsto alle 10:30 locali ed il secondo alle 13:30.