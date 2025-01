Coppa del Mondo di snowboard: Moioli, Sommariva e Visintin qualificati per gara 1 a Beidahu

Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Michela Moioli hanno superato il turno di qualificazione in vista della prima delle due sfide di SBX di Beidahu, in Cina, che riporta sul palcoscenico la Coppa del Mondo dopo il debutto stagionale di Cervinia di metà dicembre e la successiva cancellazione della tappa ceca di Dolni Morava. Sommariva ha centrato il passaggio del turno grazie al dodicesimo tempo nella prima run, firmata dall'austriaco Lukas Pachner (49"35), con Visintin ad ottenere il pass nella seconda discesa grazie al 31esimo riferimento complessivo; out invece Matteo Menconi e Niccolò Colturi. Nono posto nella pirma run quindi per la bergamasca Moioli: Charlotte Bankes è stata autrice del miglior tempo (54"60) con l'azzurra che ha fatto registrare un ritardo di 1"69. Sabato 1 febbraio è in programma la prima sfida cinese, il giorno successivo gara 2 sarà preceduta dalle pre-heat.