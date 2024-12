Coppa del Mondo di snowboard cross, cinque azzurri centrano qualificazione a Cervinia

Qualificazione raggiunta per Michela Moioli e Lisa Francesia Boirai al femminile, per Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Lorenzo Sommariva al maschile a Cervinia (Aosta) nel turno preliminare in vista della prova di domani, debutto stagionale di Coppa del Mondo. Nel primo pomeriggio Moioli ha centrato il passaggio diretto del turno grazie all'ottavo posto nella prima discesa, con un margine di 0"93 dalla francese Lea Casta che ha guidato la classifica. Semaforo verde al termine della seconda run per la sedicenne Francesia Boirai, grazie al quinto posto parziale a 0"64 dall'altra francese Iafrate Danielsson. Eliminate invece Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Caterina Carpano mentre Sofia Groblechner non ha preso parte alla prova. In precedenza, al maschile, Leoni e Menconi hanno passato il turno al termine della prima run, chiudendo rispettivamente al nono e 17esimo posto nella graduatoria guidata dall'austriaco Jakob Dusek. La successiva seconda run ha visto quindi Sommariva cogliere a sua volta la promozione al turno successivo grazie al settimo posto parziale. Restano invece esclusi dal tabellone principale Filippo Ferrari, Omar Visintin, Niccolò Colturi, Matteo Rezzoli, Luca Abbati, Federico Podda ed Octavian Buda. Sabato 14 dicembre la fase finale è prevista con inizio alle 11.30.