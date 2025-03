Coppa del Mondo di sci: uomini jet in Norvegia, Italia punta su Paris

Da domani a domenica, con due discese ed un superG, quello di Kvitfjell sarà un fine settimana per gli uomini jet. E sarà con ogni probabilità l'ennesimo festival svizzero con il solito Marco Odermatt che punta ad entrambe le coppe di disciplina. Anzi, quella di superG l'elvetico l'ha già matematicamente in tasca. Ed infatti nel superG di domenica, il penultimo della stagione, non ci sarà l'unico potenziale rivale che poteva impensierirlo. E' l'azzurro Mattia Casse che, caduto nella prima prova crono mentre la seconda e' stata annullata per troppo vento, si è fratturato il gomito destro. Mattia è gia' a Milano affidato ai medici Fisi. Sarà operato e questo lascia comunque sperare all'azzurro di poter tornar in gara gia' per le prossime Finali di Sun Volley. Ma sarà molto difficile. Casse in superG e' secondo ed ha 272 punti contro i 445 di Odermatt: con due gare a disposizione sarebbe così stato lui l'unico in grado di impensierire almeno matematicamente in mattatore elvetico. Stesso discorso per la discesa. Dopo le due gare norvegesi ci sarà solo quella delle finali negli USA. Odermatt ha 445 punti ed alle sue spalle c'è il suo connazionale e campione del mondo Franjo Von Allmen con 372. Dunque sarà una lotta a due con tutti gli altri avversari che potranno al più creare qualche contrattempo, ma solo momentaneo vista la netta supremazia degli svizzeri. Tra questi potenziali guastafeste ce ne sono certamente di eccellenti. Nel gruppo, va a buon diritto messo l'azzurro Dominik Paris. Il quale proprio sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell in carriera ha ottenuto ben quattro delle sue 22 vittorie. E di queste quatro tre sono state in discesa ed una in superG. Iin più 'Domme' nell'unica prova cronometrata ha realizzato il secondo miglior tempo su una pista che evidentemente gli piace. L'altoatesino sta bene e pare entrato nel pieno della forma. Chiaro dunque che voglia chiudere in bellezza una stagione per lui non ricca di soddisfazioni. Poi ovviamente ci sono soprattutto gli austriaci. In tutta la stagione nessun austriaco ha ma vinto una gara in una qualsiasi disciplina alpina. Una vera catastrofe per questa grande potenza dello sci. E dunque c'è da giurare che a Kvitfjell gli austriaci faranno di tutto per salvare almeno la faccia se non l'onore.