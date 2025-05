Pedalata per la legalità apre calendario 2025 dell'Eroica

Sarà una Pedalata per la legalità, organizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale magistrati ad aprire il calendario 2025 dell'Eroica in Toscana. Sabato 17 maggio a Siena il primo appuntamento, con due percorsi da 10 e 30 km e raccolta fondi per il reparto Pediatria dell'ospedale Le Scotte di Siena e la Fondazione Michela Scarponi. L'evento precederà la gara internazionale Juniores Siena-Montalcino (V Coppa Andrea Meneghelli) che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori talenti del panorama ciclistico giovanile, con 31 squadre, sette dall'estero e 175 iscritti. "La Pedalata per la legalità, che siamo onorati di ospitare, è una delle novità di questa edizione - spiega il presidente di Eroica Franco Rossi - mentre la Coppa Meneghelli anticiperà l'arrivo della tappa del Giro d'Italia su Siena (domenica 18 maggio), proprio sulle nostre strade bianche". Il calendario proseguirà il 25 maggio con Eroica Montalcino, l'evento dedicato al ciclismo d'epoca attraverso la Val d'Orcia (cinque percorsi da 27 a 153 km, già 2.500 partecipanti e iscrizioni chiuse), quindi il 22 giugno Nova Eroica a Buonconvento, format che alterna tratti cronometrati a sezioni a ritmo libero (sette percorsi da 16 a 209 km) e infine il gran finale il 4 e 5 ottobre con l'Eroica a Gaiole in Chianti (cinque percorsi da 46 a 209 km), dove sono attesi circa 9mila partecipanti. "L'Eroica è un evento che porta persone da tutto il mondo - commenta la vicepresidente della Toscana Stefania Saccardi - E' un brand straordinario che ormai si dipana con tanti eventi durante tutto l'arco dell'anno"; una iniziativa "cominciata quasi per scommessa per valorizzare le nostre strade bianche, il nostro ciclismo tradizionale, diventata una corsa importantissima in tutto il mondo e che valorizza in modo straordinario, tra l'altro, il territorio della nostra regione anche dal punto di vista enogastronomico".