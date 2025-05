Biathlon, domani primo raduno azzurro, il dt Hoellrigl: "Pronti per la stagione olimpica"

Il dt del biathlon azzurro Klaus Hoellrigl spiega come si svolgerà la preparazione estiva dei top atleti, verso una stagione che si presenta impegnativa. "Lisa Vittozzi necessita di una preparazione differenziata visto che è al rientro - dice Hoellrigl -, e sarà seguita a parte dagli allenatori Alex Inderst e Edoardo Mezzaro (anche responsabile per ricerca e sviluppo). Passo dopo passo tornerà con in squadra le altre atlete. Il resto del gruppo A femminile sarà gestito da Mirco Romanin e Jonne Kahkonen. Dorothea Wierer, come è già successo in passato, si allenerà con il gruppo maschile, guidato dagli allenatori, Fabio Cianciana e Andrea Zattoni. Si tratta di un sistema collaudato, che abbiamo già visto funzionare bene negli anni passati. Tommaso Giacomel farà parte della squadra maschile, dove è a suo agio. Salterà il primo raduno stagionale per prendere un po' di fiato, vista l'intensità della stagione passata. Poi riprenderà il normale lavoro. Lukas Hofer farà la gran parte del lavoro con la squadra maschile, ma come lo scorso anno, svolgerà alcuni stage in quota, sempre guidato da Cianciana e Zattoni". Il primo raduno del biathlon azzurro prenderà il via già giovedì 15 maggio con la squadra femminile A a Frassinoro, la femminile B e le maschili A e B a Chiusa Pesio, e Vittozzi in Val Martello.