Coppa del Mondo di sci: Odermatt e Sarrazin più veloci prima prova discesa di Beaver Creek

Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin sono già pronti a darsi battaglia nella prima discesa stagionale, quella sulla Bird's of Prey di Beaver Creek. Oggi è andata in scena la prima prova cronomentrata, con gli atleti frementi dalla voglia di scatenare i cavalli allenati per tutta l'estate sulla pista. Tolto lo sloveno Miha Hrobat, che si prende il primo posto nel tempo di 1'41"21 (ma saltando una porta), ecco Odermatt e Sarrazin, distanziati di un solo centesimo al secondo e terzo posto a 6 decimi da Hrobat. Si candida fra i protagonisti anche il norvegese Adrien Smiseth Sejersted a soli 17 centesimi da Odermatt, quindi un altro francese, Matthieu Bailet a 26. Come spesso accade in prova, sono mollti gli inserimenti di atleti con alti numeri di pettorale, vedi il tedesco Simon Jocher, sesto, l'americano Kyle Negomir, settimo, lo svizzero Arnaud Boisset, ottavo.