Coppa del Mondo di sci freestyle, Monteleone eliminato nel Big Air a Tignes

Semaforo rosso per Renè Monteleone nella prima batteria del turno di qualificazione del Big Air nella tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo di Freeski a Tignes, in Francia. L'azzurro è 25esimo nel round vinto dal norvegese Tormod Frostad con 95,00 punti davanti allo statunitense Troy Podmilsak (94,00) e al finlandese Elias Syrja. Alle 11:10 prenderà il via la seconda batteria che coinvolgerà anche Miro Tabanelli, mentre la finale è in programma giovedì 13 marzo dalle 19. Alle 13 scenderà nuovamente in pista Flora Tabanelli, impegnata nel turno di qualificazione dello SlopeStyle, in vista della finale di venerdì 14 marzo.