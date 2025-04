Coppa del Mondo di sci alpinismo, Alba De Silvestro sul podio nella vertical di Tromsø

Alba De Silvestro è ancora sul podio! L’azzurra è terza nel vertical che nella norvegese Tromsø ha aperto la tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo. Ad imporsi è stata la francese Axelle Gachet Mollaret che dopo 22’00″2 di gara ha preceduto la connazionale dominatrice della stagione Emily Harrop, seconda a 37″5, con la bellunese di casa in Valtellina al terzo posto, staccata di 57″9 dalla testa. Nella scia dell’azzurra, quarto e quinto posto per le due austriache Sarah Dreier e Johanna Hiemer, mentre Ilaria Veronese è dodicesima a 2’32″6. Per Alba De Silvestro si tratta del terzo podio stagionale, dopo gli analoghi terzi posti raccolti nel vertical di Schladming e nell’individuale della Val Martello; nella scorsa tappa di Villars sur Ollon era stata terza nella staffetta mista insieme al marito Michele Boscacci.