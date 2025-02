Coppa del Mondo di scherma paralimpica, a San Paolo il primo oro di Michele Massa

Molto bene anche Julia Markowska la cui gara è invece iniziata con sei vittorie e due sconfitte nella fase a gironi da ben nove atlete. L'azzurra, da numero 4 del tabellone, ha superato nei quarti di finale la polacca Rogowska con il risultato di 15-7. Lo stop per la sciabolatrice delle Fiamme Oro è poi arrivato in semifinale dove è stata battuta dalla georgiana Khetsuriani (poi vincitrice della prova) per 15-5 chiudendo così in terza posizione.