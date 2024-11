COPPA DEL MONDO DI SCHERMA, 48 AZZURRI IN PEDANA IN ALGERIA, EMIRATI E SVIZZERA

Comincia nel prossimo weekend, da giovedì 7 a domenica 10 novembre, la Coppa del Mondo 2024/2025 di scherma olimpica per la sciabola e la spada con 48 azzurri in pedana. Sciabolatori e sciabolatrici faranno tappa ad Orano mentre per l'arma "non convenzionale" ci si dividerà tra Fujairah per le spadiste e Berna per gli spadisti. Un fine settimana intenso, che dà il via al nuovo quadriennio olimpico nella stagione che si concluderà per gli Assoluti con gli Europei di Genova e i Mondiali di Tbilisi - rispettivamente - nei mesi di giugno e luglio 2025. Sia in Algeria che negli Emirati Arabi e in Svizzera sono in programma tanto le prove individuali quanto quelle a squadre, e soprattutto in queste ultime per i Responsabili d'arma Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada ci sarà l'opportunità di dare fiducia a diversi giovani, testando quartetti inediti.