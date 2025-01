Coppa del Mondo Biathlon, undici azzurri convocati per gare ad Anterselva

Il primo successo in carriera di Tommaso Giacomel nella mass start di Ruhpolding ha lanciato l'avvicinamento con la tappa di Anterselva (Bolzano) che tra giovedì 23 a domenica 26 gennaio farà da teatro agli ultimi appuntamenti del mese prima della rassegna iridata di Lenzerheide (Svizzera), tra il 12 ed il 23 febbraio. Sono undici gli atleti convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per la tappa di Anterselva che si aprirà tra giovedì e venerdì con le due sprint, precedenza al settore femminile, per poi proporre tra sabato e domenica gli inseguimenti e le staffette, con il sabato dedicato alla pursuit femminile e alla 4×7,5 maschile e la domenica a proporre il programma invertito. Giacomel guida dunque la formazione azzurra che al maschile potrà contare anche su Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Daniele Cappellari mentre il sestetto femminile proporrà le padrone di casa Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler insieme a Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi.