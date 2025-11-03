Coppa Davis, Binaghi: "Sinner? Tornerà, Italia squadrone anche senza di lui"

"Superare il calcio? I dati ci dicono che non è ancora così ma anche che stiamo continuando a crescere di anno in anno. La febbre del tennis non si placa, fin dove potrà arrivare non lo so anche se noi lavoriamo ogni giorno perché possa crescere ancora". Continua il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a 'La politica del pallone' su Rai Gr Parlamento. "Superare il calcio in Italia, che ha radici secolari, è un'impresa titanica - ha aggiunto - ma bisogna fare come dice Sinner: 'Non pensare alla classifica e migliorarsi giorno per giorno lavorando', che è quello che facciamo noi". Binaghi ha ricordato che "in questi due decenni il tennis è lo sport che è cresciuto di più. Eravamo la Cenerentola dello sport italiano con i campi che venivano riconvertiti al calcetto. Oggi il tennis, con il padel e il pickleball, acquisisce spazi storicamente destinati ad altre discipline". Infine un dato: "Ogni sei appassionati di calcio e calcetto ce ne sono cinque di tennis e padel e i praticanti sono sulla stessa linea. Vedremo alla fine di quest'anno e del prossimo, perché i nostri ragazzi vivono in un sistema sano, come quello del tennis e del padel e soprattutto hanno 23/24 anni quindi hanno di fronte una decina d'anni di divertimento e soddisfazione".