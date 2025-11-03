Logo SportMediaset

Coppa Davis, Abodi: "Il primo dispiaciuto per il no è Sinner stesso"

03 Nov 2025 - 13:55
© Getty Images

© Getty Images

"Il primo dispiaciuto per il no è lui, che però conosce la sua macchina del fisico. Faremo il tifo per i suoi compagni di squadra". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni in merito alla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle finali di Coppa Davis. "Di fronte a Jannik è sempre difficile aggiungere cose positive. Questa avventura andrà avanti per i prossimi dieci anni e anche il suo avversario non gli lascerà gloria così facilmente. Noi saremo sempre al suo fianco", ha aggiunto facendo riferimento al ritorno di Sinner al numero uno del ranking. Su Sinner è intervenuto anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "Faccio il tifo giorno e notte per lui, ma sono anche napoletano d'origine quindi scaramantico e sto attento ad augurargli ogni tipo di cosa. Preferisco salutarlo e abbracciarlo di persona", ha detto. 

