Coni, Petrucci: "Io sono per Malagò, per me sarà riconfermato"

"Se tifo per Malagò? Lo sanno tutti che io sono per Malagò. Per me sarà confermato, ho questa sensazione". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente Fip, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, riguardo il futuro presidente del Coni. "Mi chiedo: perché il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), egregiamente presieduto da Pancalli, può avere quattro mandati e il Coni solo 3? Nessuno sa rispondere a questa domanda - ha proseguito - Tra l'altro Coni e Cip andranno a elezioni nella stessa giornata, il 26 giugno. Perché a favore di Malagò? Perché lo stimo, è un gran lavoratore che ha portato lo sport italiano a dei risultati eccezionali. Siamo sempre stati tra i primi 8-10 paesi al mondo alle Olimpiadi, ma quest'anno abbiamo confermato questo grande risultato. Dovrei essere anche geloso, perché Malagò raggiungerebbe i 14 anni miei di presidenza". E conclude: "A parte la battuta, meriterebbe la riconferma, anche perché, se vogliamo parlare di successori, io di questi Churchill non li vedo".