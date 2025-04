Coni, Pescante duro: "Oggi chiusi 80 anni di storia sport italiano"

"Oggi finisce un quadriennio, finiscono 12 anni di una presidenza ma credo che con questa riunione si chiude il capitolo dei primi 80 anni di storia dello sport italiano e con danni collaterali non voluti da noi. Questa presidenza ha portato oltre 100 medaglie all'Italia in tre edizioni dei Giochi estivi tra Rio, Tokyo e Parigi. Sono rimasto silente ma oggi mi chiedo: all'estero si interrogano come è possibile avere ottenuto questi risultati, perché è stata necessaria una legge di riforma del Coni?". Così Mario Pescante, ex presidente del Coni, nel suo intervento durante il Consiglio nazionale del Coni. "Condivido tutto e aggiungo che Malagò è la persona più appassionata di sport, dobbiamo dargliene atto" è invece il commento di Franco Carraro.