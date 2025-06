Coni: Pancalli, nessun ricorso su candidatura Carraro, mi pice vincere sul campo

"Perché non ho fatto ricorso alla candidatura di Carraro? Sono abituato a fare l'atleta. A me piace vincere sul campo, credo che i candidati siano un arricchimento della dimensione democratica del nostro mondo, non è un depauperamento. Il candidato aggiunge e non toglie". Così Luca Pancalli, presidente del Cip, candidato alla presidenza del Coni, nel presentare il suo progetto per lo sport italiano. Le elezioni si terranno il prossimo 26 giugno. Poi un pensiero sul ritorno di Binaghi e Barelli in Consiglio nazionale: "Stiamo collaborando insieme, non è difficile farlo. Con loro portiamo avanti un discorso produttivo, non credo che sarà difficile coinvolgerli di nuovo nella vita dello sport italiano", conclude.