Coni: otto candidati presidenza, sfida Buonfiglio-Pancalli-Carraro, no donne in corsa

- Franco Carraro: ex presidente del Coni, 85 anni e dal curriculum infinito. Padovano di nascita e poi milanese e romano d'adozione, laureato in scienze economiche e commerciali, da giovane praticò con successo lo sci nautico, vincendo undici titoli italiani individuali, tre europei individuali e tre a squadre, prima di diventare, fra il 1962 e il 1966, presidente della Federazione. Nel 1967, alla morte del padre Luigi, titolare di un'azienda di distribuzione all'ingrosso di tessuti e confezioni e presidente del Milan dal 1966, ne prese il posto nella presidenza della squadra rossonera, mantenendola fino al 1971. L'ex campione di sci nautico, è stato per tre volte ministro della Repubblica Italiana ma anche, dal 1989 al 1993, sindaco di Roma. È stato il 24º, 26º e 31º presidente della Figc e dal 1978 al 1987 presidente del Coni per due mandati e mezzo: il terzo fu interrotto dalla nomina a ministro da parte di Bettino Craxi. Dal 1982 è membro (attualmente onorario) del Comitato Olimpico Internazionale. Nonostante il parere negativo inviato dal ministro dello sport Andrea Abodi al presidente del Coni Giovanni Malagò (oltre tre mandati non si può) ha scelto di scendere in campo supportato da pareri legali e allegando una memoria legale sulla sua eleggibilità. E' stato ritenuto candidabile per un cavillo normativo: in passato, un comma della cosiddetta Legge Pescante faceva partire il conteggio dei mandati dal 2005. Nel 2018, la legge Lotti ha abrogato quella disposizione ma nello statuto del Coni, recentemente approvato dal governo, il riferimento alla norma originaria è rimasto, rendendo quindi Carraro candidabile. Figura longeva e controversa incarna un sistema relazionale consolidato dove proprio la longevità istituzionale è vista spesso come un valore. "Logico che chi ha grande esperienza accumulata in tanti anni di attività e di supplenza, la metta a disposizione del Governo, delle Regioni e dei Comuni. Il Coni è un Ente Pubblico, Sport e Salute è una SpA di proprietà pubblica, nella quale l'80% di chi lavora ha maturato la propria professionalità in Coni Servizi. Per obbligo istituzionale e nell'interesse dello sport, debbono collaborare e fare sinergia".