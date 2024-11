CONI: NUOVO PROTOCOLLO PER CONTRASTO ABUSI NELLO SPORT

La Procura Generale dello Sport presso il Coni e l'osservatorio permanente del Coni per le politiche di Safeguarding hanno firmato un protocollo d'intesa all'interno della Sala delle Fiaccole. Il documento è stato firmato alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, tra Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, e dal Cons. Adelchi d'Ippolito, presidente dell'osservatorio permanente, e disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra gli Uffici in materie di rispettivo o comune interesse, con "particolare riferimento alla predisposizione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o comunque di misure e procedure a tutela dei tesserati". Procura e Osservatorio terranno una riunione almeno semestrale per la verifica del funzionamento del protocollo e per eventuali modifiche; sarà inoltre effettuata une revisione periodica, quantomeno triennale, del protocollo al fine di eventuali modifiche e di migliorarne l'efficacia.