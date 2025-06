Coni, Malagò: "Non diventerò mai l'ombra di Buonfiglio"

"Sulla presidenza peserà l'ombra di Malagò? Fino a marzo 2026 presiederò il comitato organizzatore di Milano Cortina e continuerò a rappresentare il mio Paese come membro Cio. Poi chiaramente farò parte di Giunta e Consiglio Coni, ma non esprimerò mai un parere o un'opinione se non sarà qualcuno a chiedermelo esplicitamente. Non voglio assolutamente fare niente più di questo". Così l'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Che presidente sarà Buonfiglio? Per me è stato bravissimo, ha proposto un programma importante e coraggioso, con elementi di grande differenziazione, è stato rispettoso di tutti e non mai diciamo perso la lucidità. E vi assicuro che nelle varie riunioni in cui ha costruito il suo progetto io non ho mai partecipato, neanche un secondo", ha spiegato.