Coni, le parole del ministro Abodi: "Malagò? Questo sarà il suo ultimo mandato"

A proposito dei Giochi invernali, Abodi si è detto tranquillo: "I ritardi di Milano-Cortina? Sappiamo conviverci nella misura in cui non ci arrendiamo. Questi due anni e mezzo (quelli del governo Meloni, ndr) sono serviti per accelerare, io ho sempre detto che il tempo non ci è stato amico ma adesso abbiamo iniziato a familiarizzare con il tempo e siamo convinti di arrivare pronti per quando dovremo essere pronti".