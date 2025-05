Coni: Giunta propone De Nigro come membro CdA di Sport e Salute

La Giunta Nazionale del Coni che si è svolta oggi ha deliberato di proporre Alberto De Nigro quale membro aggiunto del Consiglio d'Amministrazione di Sport e Salute in rappresentanza del Coni, "dopo che il Mef non ha accolto la precedente nomina del Presidente Malagò in quanto organo di vertice del Coni, carica incompatibile per legge col CdA di Sport e Salute", è quanto si legge nella nota del Coni. È stato deliberato che il Trofeo Coni invernale si svolgerà in Valle D'Aosta dal 18 al 21 dicembre. Nel corso della Giunta sono state portate all'attenzione la collaborazione Coni-Maeci sul progetto 'Il Turismo alle radici' e il tour effettuato a Osaka in occasione dell'Expo 2025. Malagò ha poi aggiornato la Giunta sulla situazione organizzativa di Milano Cortina 2026 e sui Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. È stato anche approvato il Club Olimpico invernale per i Giochi di Milano Cortina 2026 e sono state poi assegnate le stelle d'oro al merito sportivo ad alcuni presidenti di Enti di Promozione Sportiva, presenti in Giunta per l'occasione: Ciro Bisogno (Pgs), Damiano Lembo (Us Acli), Juri Morico (Opes), Andrea Pantano (Libertas), Paolo Serapiglia (Endas), Salvatore Bartolo Spinella (Csain).