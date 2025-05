Tuffi: Europei, Santoro-Pellacani argento ad Antalya nel sincro mixed

I rimpianti, però sono tanti, perchè gli azzurri avanti fino alla quarta routine vengono scavalcati dalla Germania che vince all'ultimo round. Pellacani e Santoro - terzi nel Team Event nella giornata d'apertura - pagano l'esecuzione non perfetta del doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00), malgrado un buon sincronismo, e chiudono con 289.71. I tedeschi Luis Avila e Lena Hentschel si esibiscono in un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (72.54) pazzesco e che vale l'oro per tre centesimi di punto (289.74). Per l'Italtuffi è comunque la seconda medaglia agli Europei di Antalya dopo il bronzo conquistato ieri nel Team Event. Dalle 18.00 la finale dal metro femminile con Pellacani ed Elena Bertocchi protagoniste.