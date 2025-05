Mezzaroma: "Foro Italico polo centrale per i grandi eventi'

"Roma e il Foro Italico sono sempre più un polo centrale dei grandi eventi sportivi nazionali e internazionali". Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala in programma allo stadio Olimpico il prossimo 6 giugno. "Cerchiamo di stare al passo con i tempi, rendendo questo luogo sempre più attraente e competitivo - ha aggiunto -. Il Golden Gala è uno dei tanti eventi ospitati e che ospiteremo durante il calendario annuale. Ringrazio il presidente Mei per la comprensione sul progetto degli Internazionali, utilizzando lo Stadio dei Marmi per allestire campi temporanei che già durante il torneo avevano iniziato a smantellare per essere pronti per il Golden Gala". Sul palco presente anche l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato. "E' fondamentale che il Golden Gala si tenga a Roma - dice l'assessore -. Ed è bello avere qui Mattia Furlani, un simbolo e un inno alla pratica sportiva. Avere i grandi campioni, insieme alle infrastrutture, è fondamentale per spingere i ragazzi a fare sport. Dobbiamo fare sistema, chiederci se vogliamo una città morta com'è stato in passato o viva con i grandi eventi che stanno portando risultati pazzeschi a Roma".