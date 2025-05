Qualificazioni al Roland Garros: Zeppieri al tabellone principale, fuori Arnaboldi

Giulio Zeppieri entra nel main draw del Roland Garros 2025 dopo aver battuto nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni Federico Agustin Gomez. Il numero 306 del mondo ha avuto la meglio dell'argentino per 6-1 6-4. Per il classe 2001 è la quarta qualificazione consecutiva al tabellone principale dello slam parigino. L'urna stabilirà il suo avversario al 1° turno. Niente da fare, invece, per Federico Arnaboldi che ha ceduto in un'ora e venti minuti di gioco al più quotato Maximilian Marterer. Il tedesco numero 237 della classifica ATP si è imposto con lo score di 6-4 6-1.