Coni: definita la composizione del Consiglio Nazionale elettivo

E' stata definita la composizione del Consiglio Nazionale elettivo che, il 26 giugno, al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti', eleggerà il nuovo Presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. Ne fanno parte 48 Federazioni nazionali (escluse le due commissariate automobilismo e tiro a segno), 10 atleti (tra cui il campione olimpico Gregorio Paltrinieri e l'iridato Federico Pellegrino), 5 tecnici (tra cui la leggenda della scherma Sandro Cuomo), 3 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate, 5 Rappresentante Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante Associazioni Benemerite, 6 rappresentanti territoriali. Voteranno anche 3 membri Cio (Giovanni Malagò, Ivo Ferriani e Federica Pellegrini). Mentre, come già annunciato dal presidente Malagò, il Presidente dell'Aero Club d'Italia Stefano Arcifa avrà diritto di voto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di nomina del Presidente della Repubblica.