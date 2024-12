Con «Happy Winter» sul Monte Bondone si va alla scoperta degli sport invernali

Il Monte Bondone, che grazie ai 27 centimetri di neve caduta nel fine settimana, è entrato ufficialmente nella stagione invernale con i propri impianti da sci a pieno regime, lanciando nel contempo tutte le altre discipline, quali sci di fondo, snowboard e ciaspole, potrà proporre il nuovo tapis rulant per gli slittini alle Viote del Bondone e il potenziamento del servizio skubus. Tutte le novità sono state ufficializzate questa mattina in una conferenza stampa organizzata presso la sede del Comune di Trento alla presenza della vicepresidente con delega alla cultura e turismo Elisabetta Bozzarelli, del direttore dell'Azienda per il Turismo di Trento Matteo Agnolin, del consigliere delegato di Trento Funivie Alberto Pedrotti e del presidente di Asis Matteo Orler. L'occasione buona per lanciare «Monte Bondone Happy Winter», un lungo fine settimana che a gennaio offrirà a tutti gli appassionati di neve e di sport outdoor interessanti opportunità per divertirsi, in una località, vale la pena ricordarlo, che in passato ha tenuto a battesimo alcuni dei grandi eventi degli sport invernali in Trentino, dalla 3Tre di sci alpino, al Trofeo Amici della Montagna di sci di fondo, dal Trofeo Pilati di sci alpinismo alle Universiadi di snowboard e freestyle ski. Da giovedì 9 a domenica 12 gennaio questa proposta, collocata poco dopo le festività natalizie, organizzata dall’Azienda per il Turismo di Trento in sinergia con tutti gli attori che operano sull'Alpe di Trento, permetterà di vivere la montagna di Trento attraverso una serie di attività sportive all’aria aperta, in un contesto paesaggistico molto suggestivo, con vista a 360 gradi sulla valle dell’Adige e sulle Dolomiti di Brenta. In quattro giorni, sia in versione serale sia alla luce del sole, si potranno praticare lo sci alpino, lo sci di fondo, lo snowboard freestyle, lo sci alpinismo, escursioni con le racchette da neve, lo slittino e pure l’emozionante esperienza di sciare sotto le stelle. Non mancheranno musica e divertimento, per coinvolgere sportivi, appassionati, famiglie, bambini, in un comprensorio sciistico che mette a disposizione 70 ettari di superficie sciabile, 20 chilometri di piste molto ampie. E ancora uno snowpark fra i più moderni delle Alpi, per lo sci di fondo ben 37 chilometri di piste in località Viote e 4,5 km di tracciato pedonale, e, dulcis in fundo, tracciati autorizzati per lo sci alpinismo e tanti servizi per la famiglia. La giornata d’apertura del giovedì sarà all’insegna delle emozioni e della suggestione, con la possibilità di sciare in notturna sulle piste da sci della skiarea, alla quale seguirà lo spettacolo della fiaccolata dei maestri di sci. In chiusura spazio al divertimento con il dj set a Vason. E chi vorrà sciare potrà farlo anche gli altre giornate, dal venerdì alla domenica pomeriggio. Sabato mattina, inoltre, ci sarà un'ospite particolare che si mescolerà con gli sciatori, ovvero Selva, la mascotte della montagna. Per quanto riguarda lo sci alpinismo, gli organizzatori che si avvalgono di un direttore tecnico quale Andrea Tomaselli, propongono due eventi in versione serale, adatti a tutte le tipologie di sportivi. Il venerdì sera il raduno sotto le stelle «Bondone Night Uphill», che scatterà alle 18.30 dalla Baita Montesel (a 1.440 metri di quota) e si concluderà ai 2.090 metri di Cima Palon, un percorso che risale lungo le piste Cordela e Canalon; poi, sabato 11 gennaio, sempre dalle 17.30, tornerà per il secondo anno il «Bondone Ski Raid», gara di sci alpinismo aperta a tutti, tesserati Fisi e non, su un tracciato completo e tecnico, che propone un dislivello di 1.350 metri, disegnato lungo le varie piste da sci del Monte Bondone. In entrambi i casi la serata si concluderà con pasta party, premiazioni e musica a Vason. Nella giornata del sabato largo ai giovani, che potranno sperimentare o perfezionarsi con le discipline del freestyle con gli sci o con la tavola all’interno dello snowpark, seguendo i preziosi consigli dei maestri di sci e snowboard del Monte Bondone. Da non perdere poi gli appuntamenti della domenica dedicati allo sci di fondo, ovvero la gara giovanile Fisi per baby e cuccioli, open day nel Baby Park in località Viote con utilizzo gratuito del tapis roulant al mattino, e nel pomeriggio, grazie alla Scuola Italiana Sci Fondo Viote, le prove di avvicinamento allo sci nordico. Interessante anche la passeggiata con le ciaspole per scoprire il Giardino d'inverno al centro botanico Alpino Viote. Non poteva mancare poi l’esperienza empirica del tour notturno con il gatto delle nevi a Vason. Da evidenziare che «Monte Bondone Happy Winter» si propone come evento eco-friendly, nel quale è cioè bandito l'uso della plastica. Le attività, come il corso di snowboard freestyle, il corso di sci nordico e la ciaspolata al giardino botanico delle Viote e l'esperienza con il gatto delle nevi, richiedono un'iscrizione, da eseguire sul sito www.bondonehappywinter.it. L’Azienda per il Turismo di Trento ringrazia tutte le realtà che per quattro giorni collaborano per la buona riuscita di questo importante evento promozionale. Si tratta del Comune di Trento, Trento Funivie, Scuola Italiana Sci e Snowboard Monte Bondone, Scuola sci e snowboard Cristallo A.T.P., Maestri Sci Azzurra Monte Bondone, Scuola Italiana Sci Fondo Viote, ASIS, Associazione Operatori Monte Bondone, MUSE – Museo delle Scienze, Snowpark Monte Bondone e Gs Marzola.