Combinata nordica, squadre azzurre in allenamento tra Seefeld e Planica

Dopo le tappe nordiche di Ruka e Lillehammer, la Coppa del Mondo di combinata nordica osserverà un fine settimana di pausa prima di riproporsi a Ramsau per chiudere il programma dell'anno solare 2024. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha quindi previsto una serie di allenamenti che coinvolgeranno il 12 dicembre a Seefeld, in Austria, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Daniela Dejori e Veronica Gianmoena con Bryan Venturini che raggiungerà la località tirolese già mercoledì 11 dicembre; allenamento a Planica invece per Raffaele Buzzi e Greta Pinzani. Scatta quindi l'ora del debutto nella stagione invernale per Eros Consolati e Stefano Radovan che saranno al via della tappa di Continental Cup di Ruka (Finlandia) dove sono in programma tra il 14 ed il 15 dicembre una Individual Compact ed una Gundersen, entrambe saltando dall'Hs142.