Imola si prepara per la F1, 200mila tifosi al circuito

La Formula Uno si prepara a sbarcare in Europa: sarà Imola la prima tappa del Circus nel vecchio continente. Il week end motoristico, per cui sono attese 200mila persone con un bagno di folla per le Rosse di Maranello, andrà in scena da venerdì a domenica e all'autodromo Enzo e Dino Ferrari saranno attese 200mila persone. A Imola la Formula Uno sbarca dopo le tappe di Melbourne, Shanghai, Suzuka, Bahrain, Arabia Saudita e Miami, gare che hanno fin qui incoronato Oscar Piastri al primo posto della classifica piloti con 131 punti, seguito da Lando Norris (115), dal campione del mondo Max Verstappen (99), George Russell (93) e dal primo ferrarista della classifica Charles Leclerc (53). Proprio Piastri arriva all'appuntamento da favorito, ma Imola è circuito in grado di sorprendere, alternando punti guidati, accelerazioni e frenate che stressano gli pneumatici. Le ultime tre edizioni sono state vinte da Verstappen, ma il record assoluto sul giro appartiene ancora al neo ferrarista Lewis Hamilton (1'14"484), stabilito nel 2020. In più a livello di costruttori con otto vittorie a testa Ferrari e Williams condividono il primato, davanti alla McLaren (6). Il fine settimana dirà se ci saranno sorprese rispetto ai pronostici che vedono l'australiano della McLaren Piastri favorito. E se i tanti tifosi della Rossa di Maranello potranno assistere ad una svolta. C'è attesa anche perché questo 2025 è l'ultimo di contratto: Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, è da sempre uno sponsor della tappa imolese e spinge per una sua conferma, ma l'organizzazione vorrebbe mantenere una sola tappa italiana e il futuro di Imola è quindi a rischio, con Monza favorita nel caso passasse questa seconda linea. Ergo, domenica potrebbe andare in scena la gara di addio a Imola. O di arrivederci e non sarebbe la prima volta: l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ha fatto parte del circus dal 1981 fino al 2006 come Gp di San Marino, per poi ritornare nel calendario nel 2020 come GP dell'Emilia Romagna, con l'alluvione che fece saltare l'edizione 2023.