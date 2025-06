Coca-Cola, anche in Piemonte candidature per tedofori olimpici

Anche in Piemonte Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offre l'opportunità di diventare tedoforo a tutti coloro che incarnano i valori olimpici e vogliono portarli orgogliosamente in tutta Italia. La Fiamma attraverserà la penisola dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 toccando 110 province, in un viaggio che per Coca-Cola rappresenta non solo il sostegno a un evento sportivo globale, ma anche un'occasione per consolidare il legame con i territori in cui opera da quasi un secolo, anche grazie alla presenza dei 6 stabilimenti, 2 dei quali in Piemonte, a Gaglianico (Biella) e Lurisia a Roccaforte Mondovì (Cuneo). Per partecipare al Viaggio della Fiamma Olimpica nelle vesti di uno dei 10.001 tedofori che la accompagneranno si può presentare la candidatura attraverso l'App Coca-Cola scaricabile da Google Play e Apple Store. "La selezione - assicura l'azienda - avverrà nel rispetto dei principi di parità, inclusione e rappresentatività, dando spazio a storie personali capaci di incarnare i valori positivi dello sport, della solidarietà e dell'impegno per la comunità". Le candidature resteranno aperte fino al 25 giugno 2025. "Il nostro sostegno al Viaggio della Fiamma Olimpica - afferma Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola - non è solo una tradizione che ci accompagna da oltre 30 anni: è parte integrante del nostro modo di interpretare il ruolo di Coca-Cola nella società. I tedofori non saranno semplici portatori della torcia olimpica, ma ambasciatori di valori fondamentali come il rispetto, la passione e l'inclusione".