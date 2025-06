Cio e Icsc insieme per sviluppo sostenibile attraverso lo sport

Una nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile: l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha infatti siglato un protocollo d'intesa con il Comitato Olimpico Internazionale che punta a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, di innovazione e di rigenerazione urbana sostenibile attraverso le infrastrutture sportive. Un'intesa che rafforza le sinergie tra le due istituzioni con la promozione di iniziative finanziarie congiunte, la condivisione e lo sviluppo di strumenti di misurazione di impatto, basati sulla metodologia del "Social Return on Investment" e il rafforzamento delle competenze attraverso programmi di formazione, assistenza tecnica e pianificazione strategica degli investimenti. A firmare il protocollo, che rientra nell'ambito del summit "Olympism365: Sport for a Better World" che si tiene a Losanna dal 3 al 5 giugno e al quale partecipano oltre 250 rappresentanti del movimento olimpico, delle Nazioni Unite e istituzioni finanziarie internazionali, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno globale nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) attraverso lo sport, sono stati il presidente del Cio, Thomas Bach e l'ad di Icsc, Antonella Baldino, alla presenza della presidente designata, Kirsty Coventry. Un accordo, quello siglato tra Cio e Icsc che rafforza ulteriormente il ruolo di quest'ultimo come attore istituzionale nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport e la cultura.