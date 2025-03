Cio, Christillin: "Per Coventry impegno non facile, ma ce la farà"

Sui progressi del calcio femminile in Arabia Saudita. "Mi ha lasciato a bocca aperta, in senso positivo. Da quando sono nel consiglio della Fifa, da nove anni, sono andata parecchie volte in Arabia Saudita per altre competizioni, tra cui la Supercoppa Italiana. Cinque anni fa - ha ricordato - le donne avevano appena iniziato a guidare e negli stadi potevano entrare solo accompagnati dai mariti. Oggi non solo entrano negli stadi, ma giocano la finale della coppa della federazione saudita. Ho visto cose inattese in cinque anni, anche a livello di investimenti strutturali". Infine un bilancio della sua esperienza da dirigente Uefa e Fifa. "Il mandato scade il 3 aprile con l'ultimo congresso a Belgrado. È stata una scelta mia non ricandidarmi, ma sinceramente nove anni più dieci di Cio più condizioni di salute non brillantissime mi hanno fatto pensare che fosse meglio così. Ho scritto una lettera ai miei colleghi, sono tutti dispiaciuti, affettuosi e carini, ma penso di aver fatto la cosa giusta. Esperienza meravigliosa ma anche difficilissima, basti pensare alla pandemia, alle guerre, alla Superlega. Vedere la gestione compatta e unitaria di tutto il fronte Uefa è stato complicato ma bello. Di certo non mi sono annoiato", ha concluso.