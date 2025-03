Cio: Bach, valori dello sport rendono unici i Giochi Olimpici

Thomas Bach, il cui mandato come presidente del Cio terminerà a giugno di quest'anno, ha anche sottolineato: "In rare occasioni, viviamo momenti in cui abbiamo la sensazione che le stelle si stiano allineando. Riunirsi nell'antica Olimpia per l'apertura di una sessione del Cio è un momento così raro. Oggi possiamo sentire il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro allinearsi". Durante la sessione nel Peloponneso, sarà eletto il successore di Bach, il 10° presidente del Cio.