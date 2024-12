Ciclocross, Cdm: per Van der Poel quinta vittoria in otto giorni

Mathieu Van der Poel si conferma il dominatore della specialità del ciclocross, visto che ha vinto anche oggi la prova di Coppa del mondo a Besancon, a due giorni dal successo all'Azencross di Loenhout. Per il campione del mondo olandese è stata anche la quinta vittoria negli ultimi otto giorni. Nella gara di oggi Van Der Poel ha preso il comando durante il terzo dei sette giri in programma, e a quel punto la gara non ha più avuto storia. Anche nella prova femminile si è imposta l'atleta che veste la maglia iridata di campione del mondo, olandese come Van der Poel, ovvero Fem Van Empel. Al quinto posto l'altra olandese Marianne Vos, fuoriclasse vincitrice di 2 ori olimpici, 3 mondiali su strada, 2 su pista e ben 8 nel ciclocross, specialità in cui oggi era all'esordio stagionale.