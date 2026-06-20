Ciclista investita mentre si allena in strada: la promessa Adele Cobelli muore a 14 anni

Tragico incidente a Lavis, in Trentino, sabato 20 giugno poco prima delle 13. Investita e uccisa la giovane promessa del ciclismo Adele Cobelli, 14 anni, uscita per allenarsi e travolta da un'automobile mentre scendeva a valle. L'auto arrivava dal senso opposto e avrebbe allargato troppo la curva, invadendo la carreggiata e colpendo la giovane, che per il forte impatto è stata sbalzata dalla sella ed è caduta tra i vigneti oltre il guadrail.