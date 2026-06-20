Ciclista investita mentre si allena in strada: la promessa Adele Cobelli muore a 14 anni

Tragico incidente a Lavis, in Trentino, sabato 20 giugno poco prima delle 13. Investita e uccisa la giovane promessa del ciclismo Adele Cobelli, 14 anni, uscita per allenarsi e travolta da un'automobile mentre scendeva a valle. L'auto arrivava dal senso opposto e avrebbe allargato troppo la curva, invadendo la carreggiata e colpendo la giovane, che per il forte impatto è stata sbalzata dalla sella ed è caduta tra i vigneti oltre il guadrail.
Tempestivo l'arrivo dei sanitari con tanto di elicottero, ma a nulla sono servite le manovre di soccorso e i tentativi di rianimare la ragazza. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco: le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.
Adele Cobelli, classe 2011, gareggiava in mountain bike e lo scorso anno si era laureata campionessa provinciale tra le Esordienti donne, mentre nell'ultima stagione aveva ottenuto risultati importanti anche fuori dal Trentino, tanto da essere considerata una giovane promessa della disciplina. Era tesserata per l'Asd Bike Movement Trentino Erbe di Lavis ed era stata convocata, dal comitato Trentino allievi, per un ritiro che sarebbe dovuto cominciare lunedì 22 giugno.