Ciclismo, Vuelta: Mas trionfa a Granada, ultima tappa a Johannessen

Lo spagnolo Enric Mas ha vinto per la prima volta nella sua carriera la Vuelta di Spagna. Nell'ultima tappa di 112km con partenza e arrivo a Granada, il portacolori del team Movistar si è limitato a controllare restando ben coperto in gruppo. Il successo della frazione finale è andato così al norvegese Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), che ha preceduto in una volata a due l'italiano Alessandro Romele della Astana. Terzo Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Mas è il primo spagnolo a vincere la Vuelta dodici anni dopo Alberto Contador. Seconda e terza posizione sul podio per lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) e per l'austriaco Felix Gall (Decathlon).