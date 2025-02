Ciclismo Volta Algarve: gruppo sbaglia strada, vince Ganna ma tappa annullata

Caos in Portogallo in occasione della prima tappa della Volta ao Algarve. Nel rettilineo finale della Portimao-Lagos, frazione di 192 km, gran parte del gruppo - in assenza di barriere - ha sbagliato strada e si è ritrovato su un percorso parallelo al traguardo. Filippo Ganna, che ha imboccato la strada giusta insieme a un'altra manciata di corridori, ha così trionfato in solitaria davanti al francese Romain Gregoire e allo svizzero Jan Christen tra lo stupore generale. Una gioia breve quella del corridore piemontese, perché poco dopo gli organizzatori della corsa portoghese hanno annunciato l'annullamento della tappa.