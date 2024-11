CICLISMO, VERSO L'ARCHIVIAZIONE INDAGINE SU INCIDENTE ALICE TONIOLLI

Va verso l'archiviazione l'indagine della Procura di Treviso sull'incidente ciclistico alla giovane atleta trentina Alice Toniolli, caduta rovinosamente andando a urtare un muretto durante una gara in Veneto il 14 agosto scorso. Lo riportano oggi i quotidiani veneti. Né la ragazza, né il padre, che era stato nominato suo curatore, hanno presentato denuncia sull'accaduto. Il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, aveva aperto un fascicolo con tre indagati per lesioni colpose gravi: Giacomo Salvador, presidente Cicloturistica Vittorio Veneto che aveva organizzato la gara, il direttore di gara Giulio De Nardi e il vice direttore Daniele Borsoi. Senza la querela di parte tuttavia il procedimento prenderà la strada dell'archiviazione. Nel corso dell'indagine era caduta l'aggravante relativa al mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché la giovane è ciclista dilettante. Le condizioni della 19enne di Mezzocorona (Trento) risultano clinicamente stabili ma le lesioni sono molto gravi e potrebbero risultare permanenti.