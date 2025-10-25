Ciclismo, Uci: Viviani rieletto nella Commissione atleti

Elia Viviani, che esordirà in Cile nella corsa a punti, è stato rieletto nella Commissione Atleti dell'Uci per quanto riguarda la pista insieme alla neozelandese Ally Wollaston. Viviani ha ricevuto 113 voti, pari al 38,2%. Ha superato il campionissimo della velocità Harrie Lavreysen (103 voti e 34,8%), e ?Clever José Martínez Moros (Venezuela) (80 voti e 27%). Il tasso di partecipazione è stato dell'89,16%. Si tratta del secondo mandato per il ciclista veronese. Questa elezione fa parte del rinnovo della Commissione Atleti dell'Uci per il periodo 2025-2029. I nuovi membri vengono eletti dai loro pari durante i Campionati del Mondo UCI 2025 nelle varie discipline ciclistiche. I membri della Commissione ricevono un mandato di quattro anni. Per coloro già eletti, il mandato è iniziato con il Congresso Uci 2025 a Kigali (Ruanda) il 25 settembre. Per i membri eletti dopo il Congresso Uci, il mandato inizia alla data della loro elezione e terminerà con il Congresso UCI 2029 a Copenaghen (Danimarca).