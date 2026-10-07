Ciclismo, Tre Valli Varesine: vittoria di Widar, battuto Pidcock in volata

Il giovane e talentuoso belga Jarno Widar celebra sul traguardo della Tre Valli Varesine la sua prima vittoria tra i professionisti. Una consacrazione per il 20enne della Lotto - Intermarché (già campione europeo degli Under 23 lo scorso anno) che ha battuto allo sprint i due compagni di fuga Tom Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team), campione olimpico e mondiale della MTB, secondo, e Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), terzo. Il francese Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) è il vincitore del Trittico Regione Lombardia. La Tre Valli Varesine 2026 è partita dal Museo del Tessile di Busto Arsizio e anche quest'anno la classica di fine stagione che chiude il Trittico Regione Lombardia ha proposto una start list di altissimo livello. Duecento i chilometri in programma, con un primo tratto pianeggiante prima dell'ingresso nel circuito varesino, caratterizzato dalle salite dei Ronchi e del Montello. Nel finale, dopo i primi giri, i corridori hanno affrontato anche gli strappi di Oltrona al Lago e Barasso, destinati a rendere ancora più selettiva la corsa. Tra i grandi nomi al via il campione del mondo Brandon McNulty, Tom Pidcock, Ben Healy, Enric Mas, Quinn Simmons, Giulio Pellizzari, Jai Hindley, Lorenzo Mark Finn, Paul Lapeira, Davide Piganzoli e Christian Scaroni. Dopo un avvio caratterizzato da velocità elevata, al chilometro 20 si forma la fuga destinata a prendere rapidamente margine. Al comando si portano Noah Ramsay (Alpecin-Premier Tech), Matteo Turconi (Bardiani Csf) e Fabian Weiss (Tudor), raggiunti poco dopo dai due Solution Tech NIPPO Rali Tommaso Nencini e Kyrylo Tsarenko. Alex Díaz prova a sua volta a inserirsi e rimane per qualche tempo a metà strada tra i battistrada e il gruppo.